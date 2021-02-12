В Пензенскую область в рамках нацпроекта «Культура» поступило 24 пианино Культура

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. 24 пианино, которые будут переданы на баланс детских музыкальных школ и детских школ искусств, поступило в Пензенскую область в рамках национального проекта «Культура».

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Как сообщил заместитель министра культуры и туризма региона Владимир Карпов, ввиду того, что наибольшее количество обучающихся по программам «Фортепиано» в ДМШ №2, это учреждение получит два пианино, а ДМШ №1, ДМШ №7, детская школа искусств «Лира» и ДШИ №12 — по одному.

Еще 18 музыкальных инструментов будет направлено в учреждения дополнительного образования Кузнецка, Башмаковского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Никольского, Сосновоборского, Сердобского, Спасского, Тамалинского и Шемышейского районов.

Пианино поставлены в регион в соответствии с соглашением между правительством Пензенской области, Минпромторгом России и ООО «Нева-Саунд».

Осенью 2019 года 16 ДМШ и ДШИ Пензенской области, реализующих с 2017 года предпрофессиональные образовательные программы в сфере искусств, получили новые пианино в рамках национального проекта «Культура».