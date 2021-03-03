Утвержден предмет охраны здания «Октября» на улице Кирова в Пензе Культура

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Предмет охраны расположенного на улице Кирова в Пензе здания бывшего кинотеатра «Октябрь», являющегося объектом культурного наследия регионального значения, утвержден приказом областного комитета по охране памятников истории и культуры, который подписала врио председателя ведомства Татьяна Потемина.

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Он включает в себя местоположение объекта культурного наследия, исторические габариты здания по плану и высоте, наружных оконных проемов северного, западного и южного фасадов, наружного дверного проема северного фасада.

Также в предмет охраны вошли историческая архитектурная композиция здания, архитектурное решение и декоративное оформление исторических северного, западного и южного фасадов, исторические конструкции несущих внутренних и наружных стен.

Помимо этого предмет охраны включает покрытие кровли из листового металла на фальцевом соединении, отделку наружных стен известковой штукатуркой с покраской, историческую расстекловку окон северного, западного и южного фасадов.

Здание на улице Кирова в Пензе было взято под государственную охрану в 1986 году.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации оно внесено как «Здание бывшего электрокинотеатра «Олимп» (ныне — кинотеатр «Октябрь»), где 7 апреля 1917 года открылся первый пензенский губернский крестьянский съезд, решениям которого по аграрному вопросу высокую оценку дал В.И. Ленин, в 1918–1919 годах здесь размещался Пензенский губернский совет профсоюзов».

18 декабря 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Научно-производственный центр «Цера» муниципальный контракт на разработку проектной документации в целях сохранения объекта культурного наследия. Цена контракта — 6,4 млн. рублей, срок его выполнения — 15 декабря 2021 года.