Школа в Старой Потловке включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Культура

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Здание школы на улице Центральной в селе Старая Потловка Колышлейского района включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области. Соответствующий приказ регионального комитета по охране памятников истории и культуры №26-ОД подписала врио руководителя ведомства Татьяна Потемина.

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«Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Пензенской области, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия: «Здание школы», расположенный по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, село Старая Потловка, улица Центральная, 6», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В нем указано, что соответствующее решение принято на основании акта об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, от 25 февраля 2021 года.