Виталий Соколов возглавил пензенское отделение Союза театральных деятелей России Культура

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Руководитель литературно-драматургической части пензенского областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Виталий Соколов избран председателем регионального отделения Союза театральных деятелей России.

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Как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, его кандидатура была поддержана большинством голосов в ходе общего отчетно-выборного собрания отделения общероссийской общественной организации, состоявшегося 15 марта.

Первым заместителем председателя стал заслуженный артист России, художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков.

В состав правления вошли актер «Театра доктора Дапертутто» центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Алексей Водопьянов, актер и режиссер ТЮЗа Заречного Михаил Гаврилов, генеральный директор фестивального центра культуры и искусства «Мечты Ассоль» Марина Дмитриева, актриса и режиссер пензенского ТЮЗа Ирина Дрожжилова, художественный руководитель пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов, преподаватель театрального отделения колледжа искусств Денис Рогожников и заместитель директора ТЮЗа Заречного Ольга Тришкина.

Председателем контрольно-ревизионной комиссии отделения избрана заведующая художественно-постановочной частью пензенского театра юного зрителя Вера Астахова.

В состав комиссии вошли также актриса пензенского драматического театра Наталья Арефьева и педагог по сценической речи драмтеатра Жанна Туманова.

На собрании присутствовал начальник юридического отдела центрального аппарата Союза театральных деятелей Российской Федерации Николай Жуков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежде пензенское региональное отделение Союза театральных деятелей России возглавляла заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Наталия Кугель. Она ушла из жизни 14 декабря 2020 года.