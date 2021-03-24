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В Пензе 27 марта состоится лекция «Венеция: республика, живопись, искусство»

10:14 | 24.03.2021 | Культура

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Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Лекция «Венеция: республика, живопись, искусство» состоится 27 марта в губернаторском доме, который является филиалом пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

В Пензе 27 марта состоится лекция «Венеция: республика, живопись, искусство». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее прочтет заместитель директора картинной галереи Дмитрий Бушмин.

«Лекция будет носить характер эссе, размышления о городе, которому вот уже несколько десятилетий предрекают смерть, но который в своем медленном умирании бесконечно очарователен, облик которого от роскошных палаццо до простых домов не знает повторения в мире», — говорится в анонсе, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что венецианское искусство «беспримерно чудесно», а живопись характеризуется в первую очередь звучностью колорита.

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