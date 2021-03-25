Татьяна Курдова поздравила работников культуры с профессиональным праздником Культура

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющая обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова поздравила работников культуры с профессиональным праздником.

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«В этот день чествуют артистов, музыкантов, работников клубов, музеев, библиотек, школ искусств, домов культуры, других учреждений, чья деятельность направлена на сохранение культурных ценностей и приумножение культурного наследия страны. Благодаря вашему неравнодушию, одухотворенности, увлеченности, стремлению поделиться прекрасным, вы воплощаете в жизнь удивительные театральные постановки, организуете неповторимые и запоминающиеся концертные программы и представления, устраиваете познавательные выставки и экскурсии», — отметила она.

Татьяна Курдова поблагодарила работников культуры за труд и за то, что они обеспечивают надежную связь между поколениями.

«Бережно сохраняя и приумножая все лучшее, что было накоплено столетиями, вы создаете условия для дальнейшего развития и процветания отечественной культуры. Желаю вам здоровья, творческого долголетия, вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия и любви!» — цитирует врио министра пресс-служба ведомства.