В Пензе отреставрированы «Развалины» Франческо Канти Культура

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Реставрация картины «Развалины» кисти Франческо Канти завершена в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«По причине того, что многослойный потемневший и пожелтевший лак исказил колорит, эта чудесная живописная миниатюра никогда не выставлялась. Теперь у любителей изобразительного искусства есть возможность полюбоваться этой идиллической картинкой, совмещающей реальный пейзаж с фантастической архитектурой», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что художник написал картину в XVIII веке, а в пензенскую галерею она поступила в 1891 году наряду с другими произведениями из коллекции бывшего пензенского губернатора Николая Селиверстова.