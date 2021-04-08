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Областной библиотеке подарено полное собрание сочинений святителя Иннокентия Пензенского

13:36 | 08.04.2021 | Культура

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Пенза, 8 апреля 2021. PenzaNews. Пензенская епархия подарила областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова полное собрание сочинений святителя Иннокентия Пензенского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

Областной библиотеке подарено полное собрание сочинений святителя Иннокентия Пензенского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полное собрание сочинений издано к 200-летию со дня кончины святителя Иннокентия и является уникальным по многим параметрам. Во-первых, издано все, что написал святитель. Во-вторых, еще ни разу мысли российских богословов не публиковались в подобном масштабе. В-третьих, полное собрание трудов вышло в свет впервые в истории региона», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что главным редактором издания является митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ответственным редактором — Евгений Белохвостиков.

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