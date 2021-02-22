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Представлено полное собрание творений святителя Иннокентия Пензенского

10:05 | 22.02.2021 | Религия

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Пенза, 22 февраля 2021. PenzaNews. Полное собрание творений святителя Иннокентия Пензенского представлено вниманию общественности.

Представлено полное собрание творений святителя Иннокентия Пензенского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Святитель Иннокентий Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов; 1784–1819) — выдающийся церковный историк, богослов, экзегет, проповедник, педагог начала XIX столетия, ближайший духовный друг юности святителя Филарета Московского отошел ко Господу совсем молодым, в 35 лет, однако оставил разнообразное и оригинальное наследие», — говорится в аннотации к сборнику.

Главным редактором издания является митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ответственным редактором — Евгений Белохвостиков.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, первые четыре тома собрания творений занимает «Начертание церковной истории...» — главный научный труд святителя Иннокентия. В пятом содержатся его богословские труды, в шестом — проповеди, заметки, стихотворения и письма. Седьмой и восьмой тома включают в себя административные документы. В девятый и десятый вошли документы о святителе Иннокентии, воспоминания современников, свидетельства о его почитании и прославлении.

В основу собрания легли материалы из архивов Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пензы и Саратова.

Презентация десятитомника состоялась в Спасском кафедральном соборе Пензы в канун дня тезоименитства святителя Иннокентия Пензенского.

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