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Историческое здание на улице Белинского в Пензе будет отдано под краеведческий музей

17:22 | 26.04.2021 | Культура

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей будет располагаться в здании на улице Белинского, которое является памятником истории и культуры федерального значения, после завершения работ по его приспособлению для современного использования. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Историческое здание на улице Белинского в Пензе будет отдано под краеведческий музей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все здание целиком — под краеведческий музей. И мы наконец-то сделаем в городе нашем прекрасный краеведческий музей, развернем запасники. [...] У нас тогда будет комплекс: картинная галерея, [Спасский кафедральный] собор, литературный музей, краеведческий музей, музей одной картины, лермонтовская библиотека — старая часть, пешеходная улица Московская, которая пошла под реконструкцию. У нас возникнет нормальное туристическое ядро центра города, где возникнет пешеходный туризм, где мы можем уже под событийный туризм, под туризм выходного дня привозить людей», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 апреля.

По словам Олега Мельниченко, это позволит показать экспонаты, которые в настоящее время пылятся на полках.

«Я считаю, что принципиальное значение имеет краеведческий музей», — сказал глава региона.

Он добавил, что в здании на улице Красной, где учреждение находится в настоящее время, необходимо провести капитальный ремонт и затем организовать экспозиции, посвященные участию пензенцев в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.

Олег Мельниченко поручил врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой проработать вопрос о возможности получения федерального финансирования с целью приведения здания в порядок для размещения фондов о войне 1941–1945 годов.

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