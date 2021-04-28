В пензенском художественном училище пройдет выставка работ Адольфа Сиверина Культура

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Выставка произведений Адольфа Сиверина начнет работу в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого 12 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Адольф Васильевич Сиверин — живописец, график, педагог. Учился в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого с 1940 по 1944 годы, преподавал в 1945 году и с 1951 по 1985 годы. За годы педагогической деятельности Сиверин стал образцом творческого горения, воспитал прекрасных художников, продолжающих развивать традиции академической художественной школы. Название выставки «Завет» звучит как завещание мастера его ученикам и единомышленникам в искусстве», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что, помимо живописи, Адольф Сиверин занимался станковой графикой, а позже стал известен как офортист.

«В последние годы жизни он отдавал предпочтение так называемому «свободному рисунку», в котором до сих пор считается одним из лучших», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что творчество мастера многообразно.

«Многие называют его последним «картинщиком» Пензы и до сих пор считают своим вдохновителем», — подчеркивается в анонсе.