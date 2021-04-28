Jazz May пройдет в Пензе с учетом ограничений из-за COVID-19 Культура

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May, который в прошлом году в Пензе не проводился в связи с пандемией коронавируса, в 2021-м состоится, но будет организован с учетом сохраняющихся ограничений. Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До прошлого года больше всего жители Пензы переживали по поводу того, будет ли газон, а организаторы переживали, какая будет погода. В прошлом году выяснилось, что это далеко не самое страшное, что можно, наверное, и без газона, можно и во время дождя, но бывают некоторые обстоятельства непреодолимые. [...] В этом году несостоявшийся десятый фестиваль, юбилейный, все-таки состоится», — сказал он в ходе пресс-конференции в киноконцертном зале «Пенза» в среду, 28 апреля.

По словам Олега Рубцова, организаторы столкнулись с рядом проблем, являющихся прямым следствием того, что переживает мир.

«Часть федеральных компаний, которые поддерживали фестиваль, в этом году переориентировались именно на онлайн-события, в связи с чем фестиваль поддержку от них не получил. Мы пытаемся восполнить это другими источниками, другими ресурсами», — пояснил он.

Продюсер мероприятия напомнил, что в этом году Jazz May впервые пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, который обеспечивает примерно 15–20% фестивального бюджета, поэтому работа по поиску финансирования продолжается.

«Если говорить о программе фестиваля, то по понятным причинам она состоит в этом году преимущественно из российских музыкантов, из российских коллективов», — отметил Олег Рубцов, подчеркнув, что очень рад этому, поскольку в течение последних лет копилась очередь из желающих выступить на мероприятии.

Он обратил внимание на то, что Jazz May по-прежнему будет иметь статус международного фестиваля, поскольку его участниками станут американский пианист венесуэльского происхождения Бенито Гонзалес и кубинский саксофонист Карлос Энрике Эччаварриа.

Олег Рубцов сообщил, что в этом году музыканты будут выступать в киноконцертном зале «Пенза», где 1 тыс. 600 мест — там даже при заполняемости не выше 50% получится собрать аудиторию больше, чем в филармонии, где только 750 мест.

Он уточнил, что 21 мая зрители увидят «фестиваль в фестивале».

«Есть замечательный питерский джазовый лейбл Rainy Days. [...] Они выпустили уже порядка 10 альбомов разных составов. Это всегда дико интересно, очень разнообразно, очень музыкально, бесконечно виртуозно и, действительно, может собой украсить любую фестивальную площадку мира. Мы придумали специально под фестиваль этого года презентацию лейбла Rainy Days. Из всех коллективов, которые они выпустили, которые они записали, которые они продвигают, мы выбрали пять и скомпоновали их в программу из двух отделений», — сказал продюсер Jazz May.

По мнению Олега Рубцова, это будет «мозаика всего лучшего, что сегодня российский джаз собой представляет».

Он добавил, что на сцену выйдут Александр Машин, Макар Новиков, Алина Енгибарян, Евгений Пономарев и Дмитрий Мосьпан.

«Второй день — это невероятный тромбонист Сергей Долженков», — анонсировал продюсер, добавив, что среди тех, с кем встретится пензенский зритель, будут Антон Давидянц, Евгений Побожий и Вадим Эйленкриг.

Олег Рубцов уточнил, что 23 мая со своим музыкальным творческом пензенцев будут знакомить Сергей Манукян и Дмитрий Селипанов.

«Есть определенное доверие со стороны публики к тому, что происходит на сцене. Именно по этой причине в этом году мы решили привезти такую музыку. Отдельный ее концерт собрать было бы крайне сложно. Я думаю, именно благодаря включению в фестивальную программу люди ее услышат и ее оценят», — подчеркнул он.

По словам Олега Рубцова, сетка выступлений на открытой площадке до конца не сформирована: на участие подано более 50 заявок, из которых предстоит отобрать не более 25.

«Мы надеемся, что открытая сцена будет в этом году очень «сильной». Одним из хедлайнеров станет группа Non Cadenza», — отметил он, уточнив, что данный коллектив также выступит на вечеринке в преддверии официального старта фестиваля, которая состоится 20 мая.