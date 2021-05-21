Банк «Кузнецкий» выступит генеральным партнером фестиваля Jazz May Культура

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступит генеральным партнером трехдневного международного фестиваля джазовой музыки Jazz May, который стартует в Пензе вечером в пятницу, 21 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

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«На протяжении 10 лет мы поддерживаем джаз в нашем городе, и этот год не стал исключением. Нам приятно быть причастными к музыкальному и по-настоящему яркому событию этой весны», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что основная программа будет представлена в киноконцертном зале «Пенза», где 21 мая зрителей ждут шоукейс джазового лейбла Rainy Days и выступление «Экспресс-бэнда» под управлением Юрия Белоногова; 22-го числа на сцену выйдут группа Вадима Эйленкрига, певица Aset и квинтет Сергея Долженкова, а 23-го хедлайнерами станут Дмитрий Селипанов, солисты OpenSound Orchestra и Сергей Манукян.

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«На площадке под открытым небом на Юбилейной площади выступят порядка 15 пензенских команд и около 25 приезжих коллективов из Саратова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что на фестивале будет обустроена фотозона от банка «Кузнецкий», где жители и гости Пензы смогут сделать снимки на память с фигурами джазовых музыкантов.

«В этом году соберется полноценный квартет из саксофониста, трубача, барабанщика и контрабасиста», — сказано в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.