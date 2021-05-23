Объявлен аукцион на реконструкцию пензенского планетария Культура

Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» объявило электронный аукцион на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию.

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Начальная (максимальная) цена контракта — почти 129 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, реконструкция будет проводиться в соответствии с проектной документацией, которую по заданию МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» подготовили специалисты ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса». Положительное заключение госэкспертизы было получено на нее в 2019 году.

Среди документов, которые учитывались при планировании работ, — приказ управления культуры и архива Пензенской области №96 от 4 мая 2012 года об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, а также решение МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» от 9 января 2019 года о демонтаже объекта «Обсерватория метеорологическая (деревянная)».

В заключении госэкспертизы сказано, что работы по сохранению объекта культурного наследия предусматривают демонтаж существующего здания планетария, построенного в 1927 году.

Электронный аукцион по определению подрядчика намечен на 28 мая.

Провести весь комплекс работ планируется в период по 23 сентября 2023 года.

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В апреле 2021 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» уже объявляло аналогичный электронный аукцион, но начальная (максимальная) цена контракта тогда была ниже — около 128 млн. рублей. Аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с распоряжение правительства России №3241-р от 7 декабря 2020 года Пензенская область в течение трех лет получит из федерального бюджета 175 млн. 974,6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по сохранению расположенного в Пензе объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию.

На 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 42 млн. 274,6 тыс. рублей, на 2022 — 90 млн. 2 тыс. рублей, на 2023 — 43 млн. 698 тыс. рублей.

Средства выделены в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».