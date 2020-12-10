Правительство России утвердило выделение почти 176 млн. рублей на пензенский планетарий Культура

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. 175 млн. 974,6 тыс. рублей будет выделено из федерального бюджета в 2021–2023 годах на софинансирование мероприятий по сохранению расположенного в Пензе объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию. Соответствующее распоряжение правительства России №3241-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликовано на сайте кабинета министров.

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В целом документом утверждено распределение между регионами иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в размере 4,6 млрд. рублей.

Согласно представленным сведениям, Пензенская область в 2021 году получит 42 млн. 274,6 тыс. рублей, в 2022 — 90 млн. 2 тыс. рублей, в 2023 — 43 млн. 698 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2023 год.

Проведение работ запланировано в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

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Народная обсерватория работала в Пензе с 1928 года. Во время Великой Отечественной войны в здании располагалась пензенская гидрометеослужба. В 1954 году был установлен первый прибор для планетария.

В 1987 году деревянное здание планетария на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе было включено в перечень памятников истории и культуры регионального значения.

В 2010 году его закрыли для безопасности посетителей.

Приказом от 4 мая 2012 года утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)». Согласно тексту документа, предметом охраны являются, в частности, местоположение здания, исторические габариты его основного объема, архитектурное решение и композиция главного и боковых фасадов.

В августе 2020 года в пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что стоимость работ по реконструкции планетария составляет примерно 350 млн. рублей.