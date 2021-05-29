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В Пензе представили рукодельные тактильные книги для детей с проблемами зрения

11:34 | 29.05.2021 | Культура

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Пенза, 29 мая 2021. PenzaNews. Рукодельные тактильные книги, изготовленные специалистами муниципальных библиотек, представлены в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В Пензе представили рукодельные тактильные книги для детей с проблемами зрения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ежегодно мы проводим конкурсы для наших коллег — библиотекарей муниципальных библиотек. В этом году мы решили объявить такой необычный конкурс, называется он «Трогательная книга», — сообщила ИА «PenzaNews» заведующая отделом «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» пензенской областной библиотеки Валентина Порунова.

По ее словам, для потенциальных участников был организован мастер-класс, в ходе которого им разъяснили, на что следует обратить внимание, чтобы тактильная книга была интересной и безопасной для детей с проблемами зрения.

«Мы не ожидали, что конкурс вызовет такой интерес», — отметила собеседница агентства.

Валентина Порунова добавила, что определить победителей среди авторов 40 работ было непросто, но в итоге лучшими признаны книги «Космос», «Чудо-огород. Загадки» и «Счет», которые своими руками сделали библиотекари из Лунинского, Никольского и Спасского районов.

«Оставшиеся участники тоже не остались без наград, все получили благодарности», — сказала она.

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