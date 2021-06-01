С 5 июня по выходным будут проводить вечерние экскурсии по историческому центру Пензы Культура

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Вечерние экскурсии по историческому центру Пензы будут проводиться каждые субботу и воскресенье с 5 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжительность экскурсии — 45–60 минут», — уточняется в анонсе.

В нем отмечается, что жители и гости города смогут познакомиться с основными архитектурными символами и достопримечательностями Пензы, расположенными в историческом центре.

«Экскурсоводы расскажут об основании города-крепости Пензы, о Спасском кафедральном соборе и Соборной площади, архиерейском и губернаторском домах, художественном училище, картинной галерее и многом другом», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что билеты стоимостью 150 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников, студентов и пенсионеров можно приобрести заранее в картинной галерее или перед началом экскурсии на месте сбора — у входа в Спасский кафедральный собор.