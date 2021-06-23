Фонд кино выделит 5 млн. рублей на оснащение кинозала в Верхнем Ломове Культура

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделит 5 млн. рублей муниципальному учреждению культуры «Верхнеломовский библиотечно-досуговый центр» Пензенской области на оснащение кинозала. Об этом говорится в приказе Фонда кино об утверждении получателей средств, отобранных в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей до 500 тыс. человек.

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Всего по итогам отбора поддержка в части оснащения цифровым оборудованием будет оказана 122 кинозалам в 53 субъектах РФ.

По информации Фонда кино, благодаря этому доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 1,5 млн. человек, в населенных пунктах и муниципальных районах проживания которых в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.

Средства на соответствующие цели предусмотрены в федеральном бюджете.