В пензенских школьных автобусах будут показывать видеоролики об истории литературы Культура

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Видеоролики, подготовленные специалистами объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, будут транслироваться в школьных автобусах, оборудованных системами просмотра видеоконтента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Таких по территории Пензенской области курсирует уже 16 — в Пензенском и Малосердобинском районах. По дороге в школу и обратно дети уже сейчас имеют возможность черпать полезную информацию. В летнее время им показывают социальные ролики профилактической направленности, а скоро в плейлист добавят еще и материалы, рассказывающие об истории литературы пензенского края, об известных русских писателях и музеях, им посвященных», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что объединение музеев является хранителем богатого литературного наследия региона.

«Видеоконтент будет способствовать формированию интереса к изучению литературной истории края и привлечению юных посетителей в музеи объединения», — отмечается в тексте.