В пензенском драмтеатре начались репетиции «Мертвых душ» Культура

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Актеры пензенского драматического театра приступили к репетициям спектакля «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя, переработанной для сцены Михаилом Булгаковым, который станет первой премьерой 229-го сезона. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Эта постановка будет осуществлена на средства гранта правительства Российской Федерации, который пензенский драмтеатр выиграл на конкурсной основе в конце 2020 года», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что ставит спектакль молодой режиссер Кирилл Заборихин, роль Павла Ивановича Чичикова репетирует заслуженный артист России Сергей Казаков.

«В роли, которую Булгаков назвал «Первый в спектакле» (то есть автор, по сути, сам Гоголь), — Артем Тихомиров», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что премьера «Мертвых душ» намечена на октябрь.