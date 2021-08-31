Две библиотеки Пензы отличились на конкурсе программ по приобщению детей к чтению Культура

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества и центральная городская публичная библиотека имени В.Г. Белинского вошли в число лауреатов IV всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению.

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Областная библиотека для детей и юношества с программой «По книжным лабиринтам пензенского края» заняла второе место в номинации «Краеведение».

ЦГПБ имени В.Г. Белинского с программой «Интерактивная классика. Включение в историю» стала третьей в номинации «Читаем со школьниками».

Награждение победителей будет проходить на IV всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению 15–16 октября в Москве в Российской государственной детской библиотеке, которая выступила организатором конкурса.