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Две библиотеки Пензы отличились на конкурсе программ по приобщению детей к чтению

09:16 | 31.08.2021 | Культура

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Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества и центральная городская публичная библиотека имени В.Г. Белинского вошли в число лауреатов IV всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению.

Две библиотеки Пензы отличились на конкурсе программ по приобщению детей к чтению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Областная библиотека для детей и юношества с программой «По книжным лабиринтам пензенского края» заняла второе место в номинации «Краеведение».

ЦГПБ имени В.Г. Белинского с программой «Интерактивная классика. Включение в историю» стала третьей в номинации «Читаем со школьниками».

Награждение победителей будет проходить на IV всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению 15–16 октября в Москве в Российской государственной детской библиотеке, которая выступила организатором конкурса.

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