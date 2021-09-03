По «Пушкинской карте» будет доступно 25 спектаклей пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Руководство пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского определило 25 спектаклей, билеты на которые можно будет оплатить «Пушкинской картой». Об этом сообщил художественный руководитель учреждения культуры Сергей Казаков.

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«25 постановок, связанных с «Пушкинской картой», мы определили. Это и [отечественная] классика, и зарубежная классика, и современная драматургия, что очень хорошо», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В числе спектаклей, поставленных по произведениям классики, Сергей Казаков назвал «Бесприданницу», «Ромео и Джульетту» и «Свадьбу Кречинского», среди постановок по современным пьесам — «В зале есть врач?», «Путь левой руки» и «С училища».

По его словам, обладатели «Пушкинской карты» могут купить билет как через сайт драмтеатра, так и в кассе учреждения.

«Я хочу сказать, что, конечно, провинциальной публике молодой повезло больше, чем столичной. На эту карточку у нас можно посмотреть аж целых 6-7 спектаклей, в Москве-то один только», — отметил Сергей Казаков.

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К проекту «Пушкинская карта» в Пензенской области подключились четыре учреждения культуры

Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.