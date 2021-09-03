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Для участия в проекте «Пушкинская карта» одобрено 16 мероприятий «Пензаконцерта»

15:39 | 03.09.2021 | Культура

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Шестнадцать мероприятий ГАУК «Пензаконцерт» одобрено для участия в проекте «Пушкинская карта». Об этом сообщил директор государственного автономного учреждения культуры Андрей Мамонов.

Для участия в проекте «Пушкинская карта» одобрено 16 мероприятий «Пензаконцерта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже 16 мероприятий одобрено. Они будут пополняться еженедельно», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

По словам Андрея Мамонова, ознакомиться с афишей мероприятий, посещение которых доступно по данной карте, можно на портале Культура.рф, а купить билет — на сайте «Пензаконцерта» или в кассе.

«Стоимость билетов у нас остается такая же, как была и до проекта «Пушкинская карта», по всем мероприятиям [...] от 150 рублей», — подчеркнул директор учреждения.

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Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.

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