Первая в Пензе модельная библиотека распахнула двери для читателей Культура

Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Полностью обновленная городская библиотека №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина на проспекте Победы, которая первой в Пензе получила статус модельной, распахнула двери для читателей.

Фото: Penza-gorod.ru

Работы по модернизации учреждения проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». На эти цели потрачено 5,5 млн. рублей из муниципального бюджета и 5 млн. рублей из федерального.

«Здесь появилась сцена, можно проводить мастер-классы и выступления, появился коворкинг, трансформируемое пространство, современная компьютерная техника, есть доступ в интернет, возможность работать с документами. Идеальное сочетание классической библиотеки и современной цифровой среды», — отметил глава администрации Пензы Андрея Лузгин на открытии модельной библиотеки.

Он выразил уверенность в том, что современная библиотека станет местом притяжения жителей.

По словам мэра, планируется участие еще двух объектов в нацпроекте «Культура» — центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского и детской городской библиотеки №2.

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В свою очередь заведующая библиотекой №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина Кристина Сильнова сообщила, что в учреждении будет действовать пять кружков, три студии и четыре литературно-творческих объединения.

«Несмотря на перезагрузку, в центре нашей работы — книги. Миссия библиотеки по продвижению чтения остается неизменной», — подчеркнула она.

По словам директора МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галины Асеевой, для модельной библиотеки приобретено почти 2 тыс. новых книг.

«Посмотрите, каким удобным стало пространство для комфортного чтения, литературных занятий в малых и больших группах, в зонах свободного выбора литературы, семейного досуга», — отметила она.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, благодаря модернизации в библиотеке на проспекте Победы появились сцена и трансформируемое пространство для лекций, кинопросмотров и концертных программ, в распоряжение учреждения поступили интерактивные столы, цифровое пианино, экран с современной звуковой установкой, мультстудия, современные моноблоки, ноутбуки и 3D-ручки.