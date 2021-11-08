EN
19:18:44 Понедельник, 8 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Презентация проекта «Грусть, разлитая в природе» состоится в музее одной картины 22 ноября

17:59 | 08.11.2021 | Культура

Печать

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Презентация проекта «Грусть, разлитая в природе», в рамках которого будет экспонироваться картина Исаака Левитана «Тишина», состоится в пензенском музее одной картины 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Презентация проекта «Грусть, разлитая в природе» состоится в музее одной картины 22 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Картина «Тишина» была создана Исааком Ильичом Левитаном после летнего пребывания в имении Богородское близ станции Подсолнечное, в 60 верстах от Москвы. Это полное умиротворенной поэзии произведение написано в поздний период творчества художника», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что летом 2021 года в рамках подготовки проекта «Грусть, разлитая в природе» был снят одноименный художественно-документальный фильм.

«Съемки ленты проходили в плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого и пензенском музее народного творчества», — напоминается в сообщении.

В нем уточняется, что картина «Тишина» будет доставлена в Пензу 16 ноября.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей Под Пензой мужчину насмерть придавило деревом, возбуждено уголовное дело
В Пензе обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 384 случая заражения коронавирусом
Жительница Пензенской области взяла кредит и перевела на чужой счет около 1 млн. рублей Умер Борис Хмелевской
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама