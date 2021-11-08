Презентация проекта «Грусть, разлитая в природе» состоится в музее одной картины 22 ноября Культура

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Презентация проекта «Грусть, разлитая в природе», в рамках которого будет экспонироваться картина Исаака Левитана «Тишина», состоится в пензенском музее одной картины 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Картина «Тишина» была создана Исааком Ильичом Левитаном после летнего пребывания в имении Богородское близ станции Подсолнечное, в 60 верстах от Москвы. Это полное умиротворенной поэзии произведение написано в поздний период творчества художника», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что летом 2021 года в рамках подготовки проекта «Грусть, разлитая в природе» был снят одноименный художественно-документальный фильм.

«Съемки ленты проходили в плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого и пензенском музее народного творчества», — напоминается в сообщении.

В нем уточняется, что картина «Тишина» будет доставлена в Пензу 16 ноября.