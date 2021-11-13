В Пензенской области подведены итоги конкурса «Сельский дом культуры XXI века» Культура

Пенза, 13 ноября 2021. PenzaNews. Итоги регионального конкурса «Сельский дом культуры XXI века» подведены в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На первом этапе — с 1 февраля по 15 марта 2021 года — осуществлялся прием анкет-заявок сельских учреждений культуры области. На втором этапе — с 16 марта по 30 мая — принимались конкурсные материалы сельских домов культуры: аналитический отчет, видеоролики, фотоотчеты. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе завершающий третий этап проходил в онлайн-режиме, в ходе которого состоялись конкурсные просмотры сценических презентаций о деятельности домов культуры», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что участниками конкурса стали 34 сельских ДК из 21 района области.

Из сообщения следует, что первое место заняли МБУК «Кривошеевский библиотечно-досуговый центр» Нижнеломовского района и дом культуры села Лермонтово МБУ «Культурный информационно-досуговый центр Белинского района Пензенской области».

«Второе место поделили МБУК «МЦРДК» [«Межпоселенческий центральный районный дом культуры Мокшанского района Пензенской области»] – филиал в селе Рамзай и МУК «КДО [Культурно-досуговое объединение] Сердобского района» – СП СДК [сельский дом культуры] села Пригородное», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что третье место заняли филиал №1 села Абашево МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» и старояксарский сельский дом культуры МБУК «Шемышейский РДК».