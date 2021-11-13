Сформирован шорт-лист конкурса «Литературная Пенза в комиксах» Культура

Пенза, 13 ноября 2021. PenzaNews. Жюри регионального конкурса «Литературная Пенза в комиксах», организованного областной библиотекой имени М.Ю. Лермонтова, сформировало списки претендентов на победу в двух возрастных категориях.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, среди участников до 18 лет в шорт-лист вошли Никита Мельников с работой «Свинья под дубом», Алиса Кюналь — «Птица-радость», Ирина Родина — «Маша и диета», Ульяна Домкина — «Две сестры», Александра Акентьева — «Ворона и лисица», Олеся Матюшина — «Слон», Милена Нилова — «Слон и Моська», Мария Прякина — «В гостях у Лермонтова», Игорь Ильин — «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», Амира Сайфуллина — «Мой Демон», Рината Хальметова — «Белый пудель», Елизавета Храмцова — «Самоотверженный заяц».

В возрастной категории среди участников старше 18 лет в шорт-лист включены Анастасия Грунина с работой «Бэла», Анастасия Таекина — «Н.П. Огарев», Анна Бутенко и Ольга Жукова — «Слон», Наталья Даурбекова — «История одного путешествия, или зачем Лев Толстой в Пензенскую губернию приезжал», Ольга Ермакова — «Царев гость из Наровчата», Юлия Володина — «Три Ивана», Ольга Заломнова — «А муза была из Пензы, или пензенская Беатриче».

Всего на конкурс поступило 53 работы от авторов из Пензы, Белинского, Кузнецка, Каменки, Никольска, а также Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Колышлейского, Лопатинского, Мокшанского, Наровчатского, Пензенского и Тамалинского районов.

Помимо этого, в нем приняли участие жители Тольятти.

Возраст авторов — от 5 до 66 лет.

С помощью языка рисованных историй конкурсанты попытались пересказать произведения русских классиков, представить интересные эпизоды из жизни известных литераторов, местные истории и легенды. Работа над комиксом потребовала от юных и взрослых художников обращения к текстам и различным источникам краеведческой информации.

Победители конкурса будут объявлены на открытии недели литературных комиксов в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 24 ноября. В тот же день будет открыта выставка лучших работ.