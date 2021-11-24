В Пензе на выставке «Литературная кондитерская» представили этикетки XIX–XX веков Культура

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Более 100 экспонатов екатеринбургского музея этикетки типографии «Астра» впервые представлено на выставке «Литературная кондитерская», которая начала работу в литературном музее Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Проект посвящен русской литературе, а также истории отечественного дизайна, полиграфии, рекламы. Это выставка о времени, когда писатели-классики вызывали живой интерес, а воздействие литературы на все русское общество было столь значительным, что оказывало влияние даже на рекламную графику», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на представленных этикетках запечатлены поэты и писатели, театральные деятели, литературные произведения и их герои.

«Этикетка и упаковка рубежа XIX–XX веков спустя столетие стали ярким и оригинальным историческим документом, который позволяет узнать, чьи юбилеи широко отмечались в царской России, какие литературные тексты служили для привлечения покупателей, и о том, как отечественные предприниматели стремились «торговать, просвещая», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что выставка, которая будет работать до 21 января, дополнена экспонатами из фондов объединения литературных музеев Пензенской области.

«Кроме того, было решено, что в скором времени выставка расширится благодаря образцам упаковки из музея «Пензенской кондитерской фабрики», датируемыми XIX–XX столетиями», — подчеркивается в тексте.