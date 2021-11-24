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В Пензе на выставке «Литературная кондитерская» представили этикетки XIX–XX веков

10:47 | 24.11.2021 | Культура

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Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Более 100 экспонатов екатеринбургского музея этикетки типографии «Астра» впервые представлено на выставке «Литературная кондитерская», которая начала работу в литературном музее Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе на выставке «Литературная кондитерская» представили этикетки XIX–XX веков

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Проект посвящен русской литературе, а также истории отечественного дизайна, полиграфии, рекламы. Это выставка о времени, когда писатели-классики вызывали живой интерес, а воздействие литературы на все русское общество было столь значительным, что оказывало влияние даже на рекламную графику», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на представленных этикетках запечатлены поэты и писатели, театральные деятели, литературные произведения и их герои.

«Этикетка и упаковка рубежа XIX–XX веков спустя столетие стали ярким и оригинальным историческим документом, который позволяет узнать, чьи юбилеи широко отмечались в царской России, какие литературные тексты служили для привлечения покупателей, и о том, как отечественные предприниматели стремились «торговать, просвещая», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что выставка, которая будет работать до 21 января, дополнена экспонатами из фондов объединения литературных музеев Пензенской области.

«Кроме того, было решено, что в скором времени выставка расширится благодаря образцам упаковки из музея «Пензенской кондитерской фабрики», датируемыми XIX–XX столетиями», — подчеркивается в тексте.

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