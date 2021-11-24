В Пензе дан старт театральному фестивалю «Маскерадъ» Культура

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. IV театральный фестиваль «Маскерадъ», тема которого в 2021 году звучит как «Булгаков и компания», стартовал в Пензе.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, после пролога в исполнении пензенских актеров на сцене областного драматического театра имени А.В. Луначарского прозвучал гимн мероприятия. Затем состоялась официальная часть.

Программу фестиваля открыла театральная композиция «Мастер и Маргарита» московского театра на Юго-Западе.

Планируется, что в рамках «Маскерада» театр юного зрителя Заречного покажет комедию «Старший сын», саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова — спектакль «Школа жен», пензенский ТЮЗ — постановку «Горе от ума», а пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского покажет «Мертвые души».