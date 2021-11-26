В программу кинофестиваля «Мужская роль» вошли фильмы 2021 года и двух предыдущих лет Культура

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Программа XIII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, который пройдет в Пензенской области с 1 по 5 декабря, включает в себя не только фильмы 2021 года, но и картины двух предыдущих лет, поскольку в 2020-м на фоне пандемии коронавируса мероприятие было отменено.

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В конкурсную программу фестиваля вошли художественные фильмы «Иваново счастье», «Эсав», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Нуучча», «Иван Денисович», «Дело», «Глубже!», «Трое» и «Зови меня Дрозд».

Зрители познакомятся с работами классиков отечественного кино и молодых кинорежиссеров: Глеба Панфилова и Павла Лунгина, Алексея Германа и Михаила Сегала, Анны Меликян и Павла Мирзоева, Ивана Соснина, Владимира Мункуева и Виталия Суслина.

Ожидается, что часть фильмов представят члены съемочных групп.

В борьбу за звание лучшего актера вступят звезды российского кино Константин Хабенский, Филипп Янковский, Александр Паль, Кирилл Кяро и другие.

Ожидается, что также будут вручены награды лучшему молодому актеру «Надежда» и мэтру российской киношколы актерского мастерства «Король экрана». Кроме того, зрительское жюри определит лучший фильм фестиваля и вручит свой приз «Джентльмен кино».

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Новые российские неигровые фильмы, соответствующие концепции мероприятия, будут показаны в рамках программы «Герои документального экрана». Это картины «Уходящая натура. Портрет Валерия Ахадова», «Мой мастер Класс», «Как некий Херувим», «Мой педагог Мархасев», «Последний адмирал Советского Союза», «Георгий Свиридов. Остановись, время!».

В этом году показы пройдут не только в Пензе и Кондоле, но и в Кузнецке.

По информации оргкомитета фестиваля, вход на кинопоказы будет бесплатным — по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах кинозалов.

Допуск зрителей и наполняемость кинотеатров будут регулироваться в соответствии с ограничениями, действующими в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.