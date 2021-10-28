В Пензенской области с 8 ноября допуск в ряд учреждений будет осуществляться по QR-коду Общество

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Допуск посетителей в ряд учреждений на территории Пензенской области с 8 ноября 2021 года и до улучшения эпидситуации будет осуществляться по QR-коду о вакцинации против COVID-19, о перенесенной не более 6 месяцев назад новой коронавирусной инфекции или при предъявлении официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, вместе с документом, удостоверяющим личность. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», текст которого изложен в новой редакции.

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В документе уточняется, что это касается посещения театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в зданиях, помещениях и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест.

Кроме того, QR-код потребуется при посещении ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением фуд-кортов, указанных в подпункте 3.5 постановления.

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Помимо этого, требование о проверке QR-кодов у посетителей распространяется на организации, оказывающие бытовые услуги; салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги; компании, осуществляющие проведение досуговых и рекламных мероприятий, в том числе в торговых, развлекательных, торгово-развлекательных центрах и комплексах; гостиницы, хостелы и иные объекты размещения граждан.

В документе особо обращается внимание на то, что несовершеннолетние не должны предъявлять QR-код, при этом лицам, достигшим 14-летнего возраста, потребуется показать документ, удостоверяющий личность.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения будут ужесточены.

