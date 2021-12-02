Почетным гостем XIII фестиваля «Мужская роль» стал Сергей Никоненко Культура

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, президент гильдии актеров Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Сергей Никоненко стал почетным гостем XIII кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, стартовавшего в Пензе.

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В ходе церемонии открытия, состоявшейся накануне вечером в киноконцертном зале «Пенза», заместитель министра культуры и туризма региона Владимир Карпов вручил ему специальный приз фестиваля «Король экрана».

«Вдвойне приятно и волнительно, что наш фестиваль с каждым годом становится более значимым», — отметил Владимир Карпов.

Он обратил внимание на то, что актеры, отмеченные в Пензе за лучшую мужскую роль, впоследствии не раз получали награды более крупных фестивалей.

Владимир Карпов поблагодарил президента кинофестиваля «Мужская роль», киноведа, кинорежиссера Светлану Старостину за организацию мероприятия и пожелал зрителям зарядиться положительной энергией.

В продолжение церемонии открытия Сергей Никоненко исполнил фрагмент из литературно-музыкальной композиции «Бессмертный полк».

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В свою очередь Светлана Старостина, обращаясь к присутствующим, рассказала, что по итогам предыдущего фестиваля организаторы не чувствовали в себе сил для подготовки последующего фестиваля.

«Но в этом году сначала мы узнали, что министерство культуры Российской Федерации присвоило фестивалю статус международного. [...] Мы получили тут же грант министерства культуры Российской Федерации впервые за много последних лет на проведение этого фестиваля. И самое уникальное, что впервые вообще в истории нашего фестиваля в этом году мы выиграли грант правительства Пензенской области. Поэтому у нас две вот такие серьезные опоры. Спасибо огромное», — сказала она.

«Я думаю, что теперь есть шанс, что фестиваль будет жить», — добавила Светлана Старостина.