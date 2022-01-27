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«Пластиковые шедевры» заняли третье место на всероссийском конкурсе арт-объектов

09:50 | 27.01.2022 | Культура

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Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Композиция «Пластиковые шедевры», созданная жителем села Липовка Башмаковского района Пензенской области Николаем Максиным, заняла третье место на всероссийском конкурсе «Туту Арт», на который было представлено 85 необычных арт-объектов.

«Пластиковые шедевры» заняли третье место на всероссийском конкурсе арт-объектов

Фото: Art.tutu.ru

По итогам электронного голосования она набрала 3 тыс. 296 голосов.

В течение трех месяцев авторские работы из всех субъектов Российской Федерации оценивались в отборочных раундах, а затем — в финале.

Победителем конкурса стала композиция «Время» в виде шеститонного железного мамонта из шестеренок и винтиков. Ее создал известный магаданский скульптор Юрий Руденко. На это ему потребовалось четыре года.

Композиция «Время» получила 12 тыс. 622 голоса.

На втором месте — «Мировые башни над Вологдой» автора Атома Григоряна. За эту работу было отдано 12 тыс. 280 голосов.

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