«Пластиковые шедевры» заняли третье место на всероссийском конкурсе арт-объектов Культура

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Композиция « Пластиковые шедевры », созданная жителем села Липовка Башмаковского района Пензенской области Николаем Максиным, заняла третье место на всероссийском конкурсе «Туту Арт», на который было представлено 85 необычных арт-объектов.

Фото: Art.tutu.ru

По итогам электронного голосования она набрала 3 тыс. 296 голосов.

В течение трех месяцев авторские работы из всех субъектов Российской Федерации оценивались в отборочных раундах, а затем — в финале.

Победителем конкурса стала композиция «Время» в виде шеститонного железного мамонта из шестеренок и винтиков. Ее создал известный магаданский скульптор Юрий Руденко. На это ему потребовалось четыре года.

Композиция «Время» получила 12 тыс. 622 голоса.

На втором месте — «Мировые башни над Вологдой» автора Атома Григоряна. За эту работу было отдано 12 тыс. 280 голосов.