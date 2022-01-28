В Пензенской области объявлен конкурс среди сельских учреждений культуры Культура

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило о проведении конкурса среди сельских учреждений культуры и их работников.

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Как сообщается на сайте ведомства, прием заявок на участие в конкурсном отборе стартует 1 февраля и продлится по 14 февраля.

«В соответствии с положением о проведении конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на участие в конкурсе имеют право только сельские муниципальные учреждения культуры (кроме детских музыкальных, художественных школ и школ искусств)», — отмечается в тексте.

В состав конкурсной комиссии, который утвержден приказом Минкультуры региона, входят одиннадцать человек. Возглавляет комиссию министр Сергей Бычков.