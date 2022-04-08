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Пензенский ТЮЗ поставит спектакль, посвященный Андрею Кижеватову

14:08 | 08.04.2022 | Культура

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский театр юного зрителя поставит спектакль, посвященный одному из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Андрею Кижеватову.

Пензенский ТЮЗ поставит спектакль, посвященный Андрею Кижеватову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект будет реализован при поддержке областного министерства культуры и туризма и городского управления культуры в рамках культурного сотрудничества с Белоруссией.

Худрук пензенского ТЮЗа Владимир Карпов, заведующая художественно-постановочной частью Вера Астахова и руководитель литературно-драматургической части Елена Юсупова начали работу над постановкой с посещения музея боевой славы имени А.М. Кижеватова, который действует в средней школе на малой родине героя — в селе, которое в настоящее время носит его имя.

Экскурсию для гостей провел руководитель музея Петр Самушкин.

Представители ТЮЗа и музея боевой славы будут сотрудничать на всех этапах создания спектакля, первый из которых — написание пьесы, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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