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Фестиваль Jazz May пройдет в Пензе 21 и 22 мая

18:08 | 08.04.2022 | Культура

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. XI фестиваль джазовой музыки Jazz May будет в 2022 году двухдневным; мероприятие пройдет в Пензе в выходные, 21 и 22 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фестиваль Jazz May пройдет в Пензе 21 и 22 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в настоящее время ведется активная работа по определению участников фестиваля и формированию программы.

«Гостей фестиваля, как всегда, ждет насыщенная культурная программа — как в концертных залах «Пензаконцерта», так и на открытой площадке на Юбилейной площади, где, конечно же, будет расстелен традиционный живой газон, ставший неизменным атрибутом Jazz May», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что в этом году фестиваль будет посвящен 100-летию российского джаза.

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