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Пензенский драмтеатр поставит спектакль об ополченцах Донбасса

09:54 | 14.10.2022 | Культура

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского приступил к работе над спектаклем об ополченцах Донбасса по повести «Зов (ZоV). Три истории» российского писателя Виктора Бушмина.

Пензенский драмтеатр поставит спектакль об ополченцах Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это история о трех наших соотечественниках-добровольцах, которых случай свел вместе в одном окопе на передовой донбасского ополчения: профессиональном военном-отставнике, молодом программисте и юной медсестре — обычных людях, чьи судьбы еще раз доказывают, что в жизни всегда есть место подвигу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте драмтеатра.

В нем уточняется, что премьера спектакля планируется на май 2023 года.

Отмечается также, что Виктор Бушмин предоставил театру свой новый текст для переработки в сценическое произведение.

«Над инсценировкой повести работает руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов. Постановкой на малой сцене займется актер драмтеатра, дипломник режиссерского факультета ГИТИСа Никита Кузин, уже известный пензенским зрителям своими спектаклями «Любовь до потери памяти», «Нам никогда не позабыть...», «Хорошая», «Двое», «Телефонный разговор», — сказано в сообщении.

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