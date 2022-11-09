Вера Краснопольская назначена директором пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Вера Краснопольская назначена на должность директора пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского приказом министра культуры и туризма региона. Об этом сообщается на сайте драмтеатра.

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Новый руководитель была представлена коллективу учреждения в минувший вторник, 8 ноября.

Вера Краснопольская родилась в Пензе.

Окончила факультет экономики и менеджмента Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. Затем преподавала на кафедре менеджмента и экономических теорий данного вуза и одновременно работала проректором по воспитательной работе Пензенского филиала Московской открытой социальной академии.

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С 2011 по 2022 годы жила и работала в Москве: была помощником художественного руководителя театра «Сатирикон», помощником директора театра имени Владимира Маяковского, руководителем по специальным проектам концертного объединения «Градский Холл», принимала участие в проекте «Театр театров» Столичного цеха деятелей культуры.

В 2016 году без отрыва от работы окончила продюсерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС.

Замужем, воспитывает сына. Супруг — актер и режиссер, заместитель художественного руководителя московского Театра Луны, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Краснопольский.