Вера Краснопольская назначена директором пензенского драмтеатра
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Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Вера Краснопольская назначена на должность директора пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского приказом министра культуры и туризма региона. Об этом сообщается на сайте драмтеатра.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Новый руководитель была представлена коллективу учреждения в минувший вторник, 8 ноября.
Вера Краснопольская родилась в Пензе.
Окончила факультет экономики и менеджмента Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. Затем преподавала на кафедре менеджмента и экономических теорий данного вуза и одновременно работала проректором по воспитательной работе Пензенского филиала Московской открытой социальной академии.
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С 2011 по 2022 годы жила и работала в Москве: была помощником художественного руководителя театра «Сатирикон», помощником директора театра имени Владимира Маяковского, руководителем по специальным проектам концертного объединения «Градский Холл», принимала участие в проекте «Театр театров» Столичного цеха деятелей культуры.
В 2016 году без отрыва от работы окончила продюсерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС.
Замужем, воспитывает сына. Супруг — актер и режиссер, заместитель художественного руководителя московского Театра Луны, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Краснопольский.