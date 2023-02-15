Экспонаты из музея-усадьбы В.Г. Белинского отправят в Москву на реставрацию Культура

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. 12 редких гравюр из музея-усадьбы В.Г. Белинского в Пензенской области будут отправлены во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря на реставрацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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Из него следует, что данные гравюры содержат изображения исторических и бытовых сцен, а также современников критика.

«Экспонаты передадут в мастерскую реставрации графики специалистам высочайшего уровня. Химики, физики, биологи центра Грабаря вместе с реставраторами занимаются исследованиями по составу разных бумаг, проклеек, разрабатывают рецептуру химических реактивов. Одновременно ведутся поиски оптимальных способов химической обработки графических листов, необходимых растворителей для удаления пятен различного происхождения, закрепления нестойких красок, чернильных надписей. Реставраторам именно этой мастерской доверяют восстановление наиболее сложных экспонатов ведущие музеи России», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что гравюры из музея-усадьбы В.Г. Белинского будут восстановлены в рамках выполнения центром Грабаря госзадания.

«Увидеть отреставрированные экспонаты посетители смогут после завершения капитального ремонта здания бывшего дома купца Антюшина и открытия экспозиции», — уточняется в сообщении.