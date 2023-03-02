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В Минстрое России обсудили реализацию туристического проекта «Кленовая роща»

18:04 | 02.03.2023 | Культура

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Москва, 2 марта 2023. PenzaNews. Реализация в Пензенской области комплексного туристического проекта «Кленовая роща» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» стала главной темой совещания, состоявшегося под руководством директора департамента финансов и имущественных отношений Минстроя России Сергея Баринова в четверг, 2 марта.

В Минстрое России обсудили реализацию туристического проекта «Кленовая роща»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов и инвесторы.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона, в рамках туристического нацпроекта весной 2023 года будет начато строительство участка дороги, соединяющего два районных центра — Спасск и Наровчат.

«Это позволит существенно сократить время в пути из Спасского района к достопримечательностям наровчатского музея-заповедника и других объектов притяжения туристов», — поясняется в тексте.

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В нем добавляется, что также благодаря нацпроекту в комплексе «Кленовая роща» предусмотрено увеличение номерного фонда до 124 номеров различной категории, строительство ресторана на 150 посадочных мест, круглогодичного спа-комплекса с бассейнами и термами, футбольного поля и благоустройство территории.

Из сообщения следует, что в 2023-2024 годах запланировано предоставление региону субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров в сумме 612,6 млн. рублей.

«В ближайшие дни марта будет заключен государственный контракт на строительство автомобильной дороги», — сказано в тексте.

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