Заключено соглашение о сотрудничестве Пензенской области и корпорации «Туризм.РФ» Общество

Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве Пензенской области и корпорации «Туризм.РФ» заключено в ходе церемонии, прошедшей в Москве с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в среду, 13 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом подставили губернатор Олег Мельниченко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Данным соглашением предусмотрена совместная работа в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с целью комплексного развития туристической отрасли на территории региона.

Комментируя подписание документа, Олег Мельниченко сообщил, что одним из направлений совместной деятельности станет развитие территории кластера «Золотаревский».

«Мы развиваем уникальный памятник археологии XIII века, можно сказать, наши «сурские Помпеи». Планируем строить гостиницу на 120 мест, развивать на этой площадке фестивально-историческое движение по реконструкции. Есть инвестор, поэтому, думаю, при поддержке корпорации развития мы добьемся поставленных целей», — сказал он.

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Руководитель субъекта федерации также проинформировал о другом крупном инвестпроекте, который предусматривает реконструкцию парк-отеля «Кленовая роща», в рамках которой запланировано поэтапное обновление туристско-рекреационной зоны, модернизация существующего номерного фонда и плавательного бассейна, строительство квадрохаусов, футбольного поля, универсального спорткомплекса и обустройство участков для кемпинга.

«Развиваем туристический комплекс на стыке Спасского и Наровчатского районов. Там тоже есть инвестор, поэтому думаю, что при поддержке корпорации проект будет успешно реализован. Перспективы для сотрудничества у нас очень хорошие, и я очень рад, что это соглашение состоялось», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.