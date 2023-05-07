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Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Гергиева за концерт в Пензе

10:19 | 07.05.2023 | Культура

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил художественного руководителя и директора Мариинского театра, народного артиста России Валерия Гергиева за концерт симфонического оркестра под его управлением, который состоялся в Пензе в минувшую субботу, 6 мая.

Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Гергиева за концерт в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя маэстро сразу после выступления, глава региона назвал знаковым событием концерт коллектива мирового уровня в Пензе в канун Дня Победы.

«От жителей Пензенской области хочу сердечно вас поблагодарить за концерт. Реакция зала ярко продемонстрировала тот интерес, который жители испытывают к Вам и к Вашему творческому коллективу, зрители аплодировали стоя», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Валерий Гергиев напомнил, что это не первый его визит в город.

Он отметил, что технические возможности киноконцертного зала «Пенза» и областной филармонии дают музыкантам возможность демонстрировать яркие и разнообразные программы.

В продолжение встречи Олег Мельниченко поздравил всемирно известного дирижера с прошедшим 70-летним юбилеем и выразил надежду на то, что жители Пензенской области еще не раз смогут насладиться его творчеством, сообщает пресс-служба облправительства.

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