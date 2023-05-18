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Олег Мельниченко оценил результаты модернизации музея одной картины в Пензе

17:47 | 18.05.2023 | Культура

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Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко оценил результаты модернизации музея одной картины имени Г.В. Мясникова в Пензе в четверг, 18 мая.

Олег Мельниченко оценил результаты модернизации музея одной картины в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня мы отмечаем праздник, который олицетворяет наше бережное отношение к традициям и сохранение культурного наследия наших предков — Международный день музеев. В Пензе есть замечательный музей одной картины, который вошел в число всего шести выставочных площадок мира, посвященных одному экспонату. Конечно, технологии не стоят на месте, и наш музей требовал обновления, которое мы успешно провели. Сегодня я оценил результаты работы и убедился в том, что он стал еще привлекательнее для посетителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в здании музея обновлен интерьер и установлено современное оборудование.

«А новая система климат-контроля позволит максимально выполнить все требования по режиму хранения картины», — добавил губернатор.

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По его словам, детище советского государственного, политического и общественного деятеля, историка-краеведа Георга Мясникова «получило свое второе рождение».

«В память о выдающемся управленце установим его бюст в центре Пензы», — сообщил Олег Мельниченко.

Делясь впечатлениями от посещения обновленного музея, губернатор отметил, что с большим удовольствием посмотрел фильм о картине фламандского художника Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях» и познакомился с самим произведением.

«Приглашаю каждого посетить музей одной картины и проникнуться его духом», — резюмировал глава региона.

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