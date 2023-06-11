Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Каширского Культура

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким хормейстера, дирижера, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Каширского, скончавшегося на 82-м году жизни в минувшую субботу, 10 июня.

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«Владимир Викторович Каширский был необычайно одаренным, трудолюбивым, целеустремленным человеком, выдающимся организатором и руководителем. Он прославил своим творчеством Пензенскую область, внес колоссальный вклад в развитие культуры и искусства Сурского края», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

«Имя Владимира Каширского золотыми буквами вписано в историю города Пензы и Пензенской области. Добрая память о нем навсегда останется с нами», — добавляется в тексте.