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Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Каширского

10:10 | 11.06.2023 | Культура

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким хормейстера, дирижера, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Каширского, скончавшегося на 82-м году жизни в минувшую субботу, 10 июня.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Каширского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Владимир Викторович Каширский был необычайно одаренным, трудолюбивым, целеустремленным человеком, выдающимся организатором и руководителем. Он прославил своим творчеством Пензенскую область, внес колоссальный вклад в развитие культуры и искусства Сурского края», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

«Имя Владимира Каширского золотыми буквами вписано в историю города Пензы и Пензенской области. Добрая память о нем навсегда останется с нами», — добавляется в тексте.

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