18:57:34 Понедельник, 12 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прощание с Владимиром Каширским пройдет в пензенской филармонии 13 июня

13:30 | 12.06.2023 | Культура

Печать

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Прощание с художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Каширским, скончавшимся на 82-м году жизни, состоится в пензенской областной филармонии в предстоящий вторник, 13 июня.

Прощание с Владимиром Каширским пройдет в пензенской филармонии 13 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, траурная церемония начнется в 10.00.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Владимира Каширского.

«Светлая память об этом удивительно талантливом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории нашего региона», — говорится в некрологе, размещенном на сайте министерства.

Новости партнеров
Читайте также
В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленных рабочих мест в Башмаково и Земетчино Житель Пензы подозревается в краже имущества из помещения СТО
В Сердобске мужчина заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы Автомобиль жителя Пензенской области, повторно попавшегося на пьяной езде, будет конфискован
В Пензенской области более 1,4 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Жительница Пензы при попытке заработать лишилась более 540 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама