Прощание с Владимиром Каширским пройдет в пензенской филармонии 13 июня Культура

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Прощание с художественным руководителем и главным дирижером губернаторской симфонической капеллы, заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Каширским, скончавшимся на 82-м году жизни, состоится в пензенской областной филармонии в предстоящий вторник, 13 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, траурная церемония начнется в 10.00.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Владимира Каширского.

«Светлая память об этом удивительно талантливом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории нашего региона», — говорится в некрологе, размещенном на сайте министерства.