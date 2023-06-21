И.о. директора пензенского драмтеатра назначен Александр Минаев Культура

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Вера Краснопольская освободила пост руководителя пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, который она занимала с ноября 2022 года, исполняющим обязанности директора назначен Александр Минаев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Уход с должности руководителя пензенского театра — инициатива Веры Михайловны. Не секрет, что, являясь уроженкой Пензы, она вместе с семьей проживает в Москве. Вероятно, именно разлукой с родными людьми и продиктовано ее решение завершить работу в пензенском драматическом театре», — сказано в тексте.

«В министерстве культуры и туризма Пензенской области отметили, что положительно оценивают деятельность Веры Краснопольской на посту директора, несмотря на короткий срок — 7 месяцев. Под ее руководством были реализованы творческие проекты, состоялись премьеры спектаклей», — добавляется в сообщении.