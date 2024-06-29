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Спектакль пензенского драмтеатра «Судьба поэта» будет показан на выставке-форуме «Россия»

09:17 | 29.06.2024 | Культура

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Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Музыкально-поэтический спектакль «Судьба поэта» пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского будет показан в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве в субботу, 29 июня.

Спектакль пензенского драмтеатра «Судьба поэта» будет показан на выставке-форуме «Россия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, это будет предпремьерный показ. В Пензе постановку впервые представят 3 июля.

Спектакль «Судьба поэта» создан по роману в стихах «Лермонтов» пензенского журналиста и поэта Владислава Самсонова.

Поставил его актер Павел Тачков. Он же будет одним из исполнителей композиции. Вместе с ним на сцену выйдут актер Артем Тихомиров и концертмейстер, педагог по вокалу Ольга Роба.

Кроме строк романа, в спектакле прозвучат известные лермонтовские произведения и романсы на стихи поэта.

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