Спектакль пензенского драмтеатра «Судьба поэта» будет показан на выставке-форуме «Россия» Культура

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Музыкально-поэтический спектакль «Судьба поэта» пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского будет показан в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве в субботу, 29 июня.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, это будет предпремьерный показ. В Пензе постановку впервые представят 3 июля.

Спектакль «Судьба поэта» создан по роману в стихах «Лермонтов» пензенского журналиста и поэта Владислава Самсонова.

Поставил его актер Павел Тачков. Он же будет одним из исполнителей композиции. Вместе с ним на сцену выйдут актер Артем Тихомиров и концертмейстер, педагог по вокалу Ольга Роба.

Кроме строк романа, в спектакле прозвучат известные лермонтовские произведения и романсы на стихи поэта.