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Делегация Пензенской области осмотрела главные достопримечательности китайской провинции Шэньси

10:00 | 30.10.2024 | Культура

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Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко осмотрела главные достопримечательности провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Делегация Пензенской области осмотрела главные достопримечательности китайской провинции Шэньси

Фото: Pnzreg.ru

«Изучение культур других наций помогает разным народам лучше понимать друг друга. Поэтому наши друзья из Китайской Народной Республики подготовили для делегации Пензенской области программу с осмотром главных достопримечательностей провинции Шэньси», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером во вторник, 29 октября.

По его словам, научный парк в горах Циньлин — единственная в регионе база по сохранению редких диких животных.

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«Здесь бережно охраняют от воздействия цивилизации более 8 тыс. редких видов флоры и фауны. В научном парке представлены панды, ибисы, обезьяны, беркуты и совы», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в селе Цайцзяпо можно получить представление о китайской деревне прошлого.

«Музей истории, изба со старинными книгами и утварью, изделия народного творчества и работы местных художников-декораторов передают душу Китая», — отметил Олег Мельниченко.

«Знание прошлого — хороший фундамент для правильной оценки настоящего и планирования будущего», — подчеркнул глава региона.

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