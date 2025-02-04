Екатерина Михайлова назначена руководителем пензенского планетария Культура

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Екатерина Михайлова стала новым руководителем пензенского планетария после того, как Сергей Никишин, ранее занимавший эту должность, возглавил центр театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

До этого Екатерина Михайлова была заместителем руководителя планетария.

Замминистра культуры и туризма Пензенской области Роман Якупов представил ее в новом качестве на собрании коллектива, которое состоялось в минувший понедельник, 3 февраля.

«Впереди много задач, связанных с планетарием в первую очередь как с единицей научно-популярной сферы, выставочных проектов и идей. Направления, которые уже реализованы, не теряем, сохраняем и улучшаем. Продолжаем сотрудничество с Ассоциацией планетариев России, с белорусским планетарием, с астрофотографами», — сказал он.

Роман Якупов отметил, что творческие проекты получают одобрение аудитории.

«Несмотря на малый зал, большое количество зрителей посещают сеансы в планетарии. Также много студентов посещают его благодаря «Пушкинской карте», — цитирует замминистра пресс-служба ведомства.