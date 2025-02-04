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Екатерина Михайлова назначена руководителем пензенского планетария

09:00 | 04.02.2025 | Культура

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Екатерина Михайлова стала новым руководителем пензенского планетария после того, как Сергей Никишин, ранее занимавший эту должность, возглавил центр театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Екатерина Михайлова назначена руководителем пензенского планетария

Фото: Minkult.pnzreg.ru

До этого Екатерина Михайлова была заместителем руководителя планетария.

Замминистра культуры и туризма Пензенской области Роман Якупов представил ее в новом качестве на собрании коллектива, которое состоялось в минувший понедельник, 3 февраля.

«Впереди много задач, связанных с планетарием в первую очередь как с единицей научно-популярной сферы, выставочных проектов и идей. Направления, которые уже реализованы, не теряем, сохраняем и улучшаем. Продолжаем сотрудничество с Ассоциацией планетариев России, с белорусским планетарием, с астрофотографами», — сказал он.

Роман Якупов отметил, что творческие проекты получают одобрение аудитории.

«Несмотря на малый зал, большое количество зрителей посещают сеансы в планетарии. Также много студентов посещают его благодаря «Пушкинской карте», — цитирует замминистра пресс-служба ведомства.

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