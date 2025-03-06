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В Средней Елюзани торжественно открыт новый дом культуры

09:10 | 06.03.2025 | Культура

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Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Торжественное открытие нового дома культуры в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области состоялось в минувшую среду, 5 марта.

В Средней Елюзани торжественно открыт новый дом культуры

Фото: Pnzreg.ru

Участие в мероприятии принял губернатор Олег Мельниченко.

Как отмечает пресс-служба облправительства, здание, возведенное по инициативе главы региона, стало первым объектом культуры, построенным в Пензенской области за последние 5 лет.

В селе Средняя Елюзань, где насчитывается более 9,5 тыс. жителей, старый ДК сгорел в 2009 году. Строительство нового велось с 2023 года на средства областного бюджета.

По проекту двухэтажное здание площадью 1,7 тыс. кв. метров вмещает библиотеку с читальным залом на 40 тыс. книг, детскую школу искусств, танцевальный зал, кабинеты для репетиций, зрительный зал почти на 300 посадочных мест.

Фото: Pnzreg.ru

Дом культуры оснащен современным базовым звуковым и световым оборудованием. Имеется возможность демонстрации кинофильмов.

Кроме того, планируется приобрести дополнительное оборудование для театральных постановок и выступлений приезжих артистов.

В доме культуры действует 25 кружков и любительских объединений, где занимаются порядка 500 детей и взрослых. Библиотека насчитывает свыше 20 тыс. посещений в год. В филиале детской школы искусств обучаются около 90 ребят.

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